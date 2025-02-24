Суд встал на сторону казахстанки, которая отказалась работать в другом городе

Казахстанка трудилась бухгалтером в Актау, но работодатель захотел изменить ее место работы на Жанаозен. Женщина не согласилась и подала иск, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина с 2020 года работала ведущим бухгалтером ТОО в Актау. В 2024 году работодатель, ссылаясь на производственную необходимость, изменил место ее работы на город Жанаозен.

В тот же день казахстанке вручили уведомление об изменении ее условий труда. Она отказалась от ознакомления с уведомлением, о чем составили акт.

Приказом работодателя от 26 апреля 2024 года трудовой договор с ведущим бухгалтером прекращен на основании пп.2 п.1 ст.58 Трудового кодекса ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда.

Заявление женщины об обжаловании указанного приказа не рассмотрели согласительной комиссией ввиду пропуска срока. Полагая, что ее права нарушены, она оспорила увольнение в суде. Однако местные суды отказали казахстанке в иске, посчитав увольнение законным.

Верховный cуд пересмотрел дело по следующим основаниям.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.58 Трудового кодекса трудовой договор с работником подлежит прекращению в случаях отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда.

Исходя из смысла закона, в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

"Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, отвечающую требованиям вакансии, имеющейся у него в данной местности", - пояснили в суде.

Верховный суд указал, что работодатель не имел права менять определенные сторонами условия труда работника, а отказ от предложенной работы в другом городе не может считаться изменением условий труда и являться основанием для расторжения трудового договора.

"Работодателем фактически осуществлен перевод на другую работу, а не изменение условий труда. Соответственно, такой перевод был возможен только с согласия работника", - отметили в Верховном суде.

По делу принято новое решение о восстановлении казахстанки на прежней должности и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула с оплатой за счет работодателя услуг представителя истца в суде.

Ранее в Верховном суде рассмотрели дело казахстанки, которая работала бухгалтером коммунального предприятия, но после получения строгого выговора была уволена. Суд установил, что кроме неправильности основания для расторжения договора, работодатель нарушил требование срока привлечения к ответственности.

В ЗКО сотрудница ветеринарной станции судилась с работодателем и добилась восстановления на работе, а также компенсации морального вреда. Женщина подала заявление о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, однако работодатель составил акт об ее отсутствии на работе.