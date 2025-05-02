Уровень воды в реке в ВКО поднялся выше критического: затоплены жилые дворы

В районе Алтай в ВКО из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Бухтарма и Поганка. Затоплены жилые и нежилые дворы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

В район с рабочим визитом приехал аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Он проверил ситуацию на месте.

Как рассказали в акимате, 30 апреля двухдневные обильные осадки вызвали интенсивное таяние снега и поднятие уровня реки Бухтарма выше критического. Кроме того, в поселке Зубовск из-за поднятия грунтовых вод и частичного дренажа дамб на реке Поганка произошел разлив на придомовых территориях 10 жилых и трех нежилых домов.

Сотрудники МЧС уже откачали больше 4,3 тыс. кубометров воды и уложили 2 тыс. мешкотары. Здесь также укрепляют местную дамбу.

"На месте работает оперативный штаб. Аким области поручил держать ситуацию на строгом контроле. Все ответственные службы должны работать слаженно и оперативно, чтобы исключить любые риски для жителей. Мониторинг за уровнем воды проводится в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении акимат.

В ведомстве добавили, что угрозы подтопления жилых домов нет, эвакуация жителей не требуется, уровень воды на реке Бухтарма снизился на 73 см и составил 535 см, пик угрозы миновал.

Паводковая ситуация находится под постоянным контролем регионального штаба.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда — таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Напомним, ранее в МЧС Казахстана рассказали и показали, что происходит в затопленных регионах страны.