"Не с целью наказания": полиция СКО объяснила штраф отцу мальчика, помогавшего во время паводков

Департамент полиции СКО дал разъяснения по поводу штрафа родителям мальчика, который на квадроцикле развозил мешкотару для укрепления дамбы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

С объяснениями выступил начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Алибек Габдуллин.

"Мы понимаем: он хотел помочь общему делу. Но такие действия, в первую очередь, незаконны, а во-вторых — опасны жизни и здоровью как окружающих, так и самого ребенка. И могут привести к трагическим последствиям", - отметил Габдуллин.

Он напомнил, что работы на дамбе проводятся в условиях повышенного риска, с участием спецтехники, полицейских, спасателей и военнослужащих.

"Мы заранее предупреждали граждан о недопустимости нахождения детей в зоне проведения таких работ, тем более за рулем техники.

Отец привлечен к административной ответственности не с целью наказания, а чтобы предотвратить возможную беду.

Мы искренне благодарим всех, кто помогает в ликвидации последствий паводков. Полиция рядом. Просим всех соблюдать меры безопасности. Особенно — в отношении детей. Это наша общая ответственность", - заключил полицейский.

Напомним, ранее акимат СКО опубликовал видеоролик, на котром видно, как подросток на квадроцикле развозит мешкотару, помогая тем самым укреплять дамбу во время паводков. В ведомстве восхитились действиями мальчика и назвали его примером для других.

Однако позже стало известно, что полиция оштрафовала родителей ребенка по статье 612 КоАП РК — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права. Штраф за это составляет больше 190 тыс. тенге.