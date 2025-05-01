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"Не с целью наказания": полиция СКО объяснила штраф отцу мальчика, помогавшего во время паводков

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Полицейские стоят рядом со служебным авто с включенными мигалками
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Департамент полиции СКО дал разъяснения по поводу штрафа родителям мальчика, который на квадроцикле развозил мешкотару для укрепления дамбы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

С объяснениями выступил начальник управления местной полицейской службы ДП СКО Алибек Габдуллин.

"Мы понимаем: он хотел помочь общему делу. Но такие действия, в первую очередь, незаконны, а во-вторых — опасны жизни и здоровью как окружающих, так и самого ребенка. И могут привести к трагическим последствиям", - отметил Габдуллин.

Он напомнил, что работы на дамбе проводятся в условиях повышенного риска, с участием спецтехники, полицейских, спасателей и военнослужащих.

"Мы заранее предупреждали граждан о недопустимости нахождения детей в зоне проведения таких работ, тем более за рулем техники.

Отец привлечен к административной ответственности не с целью наказания, а чтобы предотвратить возможную беду.

Мы искренне благодарим всех, кто помогает в ликвидации последствий паводков. Полиция рядом. Просим всех соблюдать меры безопасности. Особенно — в отношении детей. Это наша общая ответственность", - заключил полицейский.

Напомним, ранее акимат СКО опубликовал видеоролик, на котром видно, как подросток на квадроцикле развозит мешкотару, помогая тем самым укреплять дамбу во время паводков. В ведомстве восхитились действиями мальчика и назвали его примером для других.

Однако позже стало известно, что полиция оштрафовала родителей ребенка по статье 612 КоАП РК — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права. Штраф за это составляет больше 190 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241141-ne-s-celyu-nakazaniya-policiya-sko-obyasnila-shtraf-otcu-malchika-pomogavshego-vo-vremya-pavodkov/