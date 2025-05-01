Дождь и до 27 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 1 мая, в Алматы и Шымкенте прогнозируют дождь, а астанчан ждет облачная погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.