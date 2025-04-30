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Сильные осадки и заморозки на большей части Казахстана пообещали синоптики в ближайшие дни

Опубликовано:

Вода капает с крыш
Ливень. Иллюстративное фото: Pixabay

В ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, заморозки и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега.

2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град.

На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки. По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

Ранее синоптики отмечали, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Сообщалось, что в апреле осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы - в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы - на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240817-silnye-osadki-i-zamorozki-na-bolshey-chasti-kazahstana-poobeshchali-sinoptiki-v-blizhayshie-dni/