Дождь пообещали в Алматы в среду
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 30 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра - 7,7 м/с.
В Шымкенте сегодня пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240604-dozhd-poobeshchali-v-almaty-v-sredu/