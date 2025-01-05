Информация о "секретных тоннелях" под Астаной появилась в Казнете

В Казнете распространяется видео про "теплые подземные тоннели" под правительственными зданиями Астаны, по которым якобы передвигаются чиновники. Это фейк, передает Stopfake.kz.

В Казнете пользователи обсуждают видео, в котором рассказывается, что под Астаной существует целый подземный город.

Якобы чиновники передвигаются по теплым подземным тоннелям, соединяющим президентский дворец, парламент, дом министерств и другие административные здания.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Управления делами президента Республики Казахстан.

"Это видео не соответствует действительности. Никакого подземного города с теплыми тоннелями, соединяющими правительственные здания, нет. К сожалению, распространяется очередной фейк, вводящий людей в заблуждение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в конце ноября в интернете появилось фальшивое интервью с Перизат Кайрат, которая проходит подозреваемой по делу о хищении. В тексте "интервью" мошенники рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход". Однако на самом деле эта программа не имеет никакого отношения к финансовому учреждению, а является частью преступной схемы.

До этого также сообщалось, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, при котором предпринимателям публично вручают награды от несуществующих организаций. По словам юристов, вручая несуществующие награды, мошенники втираются в доверие к состоятельным предпринимателям и стараются запомниться руководителям госучреждений.

Ранее мы писали, что мошенники в Казахстане прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, награды, подарки или выгодные предложения.

А летом этого года сообщалось, что в Казнете снова запустили фейковое объявление о том, что каждый казахстанец может получить разовую социальную выплату в 150 тысяч тенге от президента страны.