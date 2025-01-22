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Сообщение об участии Казахстана в заседании НАТО опровергли в Минобороны

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Клавиатура с надписью Fake
Надпись "Фейк". Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве обороны назвали фейком информацию о том, что представитель Казахстана принимал участие в заседании военного комитета НАТО, сообщает Stopfake.kz.

По данным издания, в СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что на заседании военного комитета НАТО, прошедшем в Брюсселе, присутствовал начальник генштаба ВС Казахстана.

"Якобы это говорит о наличии реальных планов у Астаны провести геополитическую переориентацию в сторону Запада. Это фейк", - пишет издание.

Сообщение прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Информация о якобы участии начальника генерального штаба Вооруженных сил РК в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе, распространяемая в СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности. Начальник генштаба Вооруженных сил РК не принимал участия в данном мероприятии.

Просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - ответили в Минобороны.

Напомним, накануне в МВД опровергли рассылаемое в соцсетях сообщение о том, что в Казахстане водителей выманивают из машин с помощью оставленных на обочине детских кресел.

Ранее в Казахстане опровергли сообщения о "теплых подземных тоннелях" под правительственными зданиями Астаны, по которым якобы передвигаются чиновники.

В конце ноября 2024 года в интернете появилось фальшивое интервью с Перизат Кайрат, которая проходит подозреваемой по делу о хищении. В тексте "интервью" мошенники рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214122-soobshchenie-ob-uchastii-kazahstana-v-zasedanii-nato-oprovergli-v-minoborony/

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