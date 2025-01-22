Сообщение об участии Казахстана в заседании НАТО опровергли в Минобороны
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В Министерстве обороны назвали фейком информацию о том, что представитель Казахстана принимал участие в заседании военного комитета НАТО, сообщает Stopfake.kz.
По данным издания, в СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что на заседании военного комитета НАТО, прошедшем в Брюсселе, присутствовал начальник генштаба ВС Казахстана.
"Якобы это говорит о наличии реальных планов у Астаны провести геополитическую переориентацию в сторону Запада. Это фейк", - пишет издание.
Сообщение прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.
"Информация о якобы участии начальника генерального штаба Вооруженных сил РК в заседании военного комитета НАТО в Брюсселе, распространяемая в СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности. Начальник генштаба Вооруженных сил РК не принимал участия в данном мероприятии.
Просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - ответили в Минобороны.
Напомним, накануне в МВД опровергли рассылаемое в соцсетях сообщение о том, что в Казахстане водителей выманивают из машин с помощью оставленных на обочине детских кресел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214122-soobshchenie-ob-uchastii-kazahstana-v-zasedanii-nato-oprovergli-v-minoborony/