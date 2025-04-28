Снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 29 апреля из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков в Астане завтра, 29 апреля, ожидается осадки (дождь, снег). Ветер западный 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.

29 апреля в Акмолинской области обещают также сильный ветер до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Туман.

Завтра днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Днем на севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

А в Павлодарской области будет гроза. Ветер западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с.

Ночью и утром 29 апреля на севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется туман.

Завтра утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

29 апреля в Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке будет гроза, град. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

Аналогичная погода завтра установится также в таких областях, как ВКО, Атырауская, Кызылординская и Карагандинская, а также в области Ұлытау.

29 апреля ночью и утром на севере Актюбинской области будет туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра ночью на севере, юге области Абай прогнозируется гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

29 апреля днем в Костанае ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.