"Платные курсы" повышения квалификации: в Минпросвещения обратились к учителям

В соцсетях учителям начали предлагать курсы повышения квалификации, за которые неизвестные просят деньги. В Минпросвещения сообщили, что такие курсы предоставляются бесплатно, передает NUR.KZ.

"В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата курсов которых не входит в план курсов повышения квалификации ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность", - обратились к учителям в Министерстве просвещения в Facebook.

В ведомстве отметили, согласно закону РК "О статусе педагога", государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года.

При этом перечень курсов повышения квалификации формируется на основании поданных заявок местными исполнительными органами. Программа касается конкретных методик преподавания предметов.

В случае выявления сомнительной информации в Сети преподавателей просят обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

Также можно получить подробную информацию на сайтах МП РК и АО НЦПК "Өрлеу".

Недавно главам организаций образования в Казахстане напомнили, что учителей незаконно привлекать к сбору денежных средств в школах. В Минпросвещения напомнили, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, и возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг.

Еще в МП РК отметили, что при выявлении таких фактов рекомендуют сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.