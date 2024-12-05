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"Платные курсы" повышения квалификации: в Минпросвещения обратились к учителям

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Учитель в классе
Педагог и ученики. Иллюстративное фото: Godong/Getty Images

В соцсетях учителям начали предлагать курсы повышения квалификации, за которые неизвестные просят деньги. В Минпросвещения сообщили, что такие курсы предоставляются бесплатно, передает NUR.KZ.

"В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата курсов которых не входит в план курсов повышения квалификации ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность", - обратились к учителям в Министерстве просвещения в Facebook.

В ведомстве отметили, согласно закону РК "О статусе педагога", государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года.

При этом перечень курсов повышения квалификации формируется на основании поданных заявок местными исполнительными органами. Программа касается конкретных методик преподавания предметов.

В случае выявления сомнительной информации в Сети преподавателей просят обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

Также можно получить подробную информацию на сайтах МП РК и АО НЦПК "Өрлеу".

Недавно главам организаций образования в Казахстане напомнили, что учителей незаконно привлекать к сбору денежных средств в школах. В Минпросвещения напомнили, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, и возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг.

Еще в МП РК отметили, что при выявлении таких фактов рекомендуют сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения РК по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196690-platnye-kursy-povysheniya-kvalifikacii-v-minprosveshcheniya-obratilis-k-uchitelyam/

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