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Минусовую температуру обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

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Листок покрылся инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни дожди и грозы в Казахстане заменит погода без осадков, однако ожидается значительное понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана ранее, начнет быстро смещаться за пределы страны.

На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке Казахстана.

29-30 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, 30 апреля-1 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Ұлытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха.

Ранее синоптики рассказывали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз.

Синоптики отмечали, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Сообщалось, что в апреле осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы - в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы - на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240034-minusovuyu-temperaturu-obeshchayut-sinoptiki-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/