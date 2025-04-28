Алматинцев попросили сохранять спокойствие в эту среду

30 апреля в 11:00 в Алматы зазвучат сирены: будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка. Граждан просят сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, к общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно: с 28 апреля проводится перехват радио- и телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке, с рекомендациями сохранять спокойствие.

В день сейсмотренировки в 11.00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите кратчайший маршрут в безопасное место. Напомним, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий", - сообщают ДЧС.

В Алматы будут развернуты 384 пункта приема населения (ППН).

Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты приема пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата.

"Далее соблюдайте инструкции по дальнейшим действиям через доступные средства оповещения (радиоприемник в тревожной сумке, мобильные приложения, сиренно-речевые установки и др.)

Проводимая городская сейсмотренировка плановая, просим граждан сохранять спокойствие и принять активное участие", - обращаются к горожанам спасатели.

Напомним, ранее в марте в северных, восточных и центральных регионах страны прошел второй этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025" по подготовке органов к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

Сообщалось о запуске в его рамках всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025".

Месяцем ранее республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025" проводилось в южных и западных регионах Казахстана. Сообщалось, что будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны.

Отметим также, прошлым летом испытания системы раннего оповещения о ЧС в Алматы показали одну существенную проблему: жители города жаловались в соцсетях на то, что трудно было разобрать, о чем предупреждают спасатели. Вопрос прокомментировал вице-министр по ЧС.