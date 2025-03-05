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Сирены зазвучат сразу в девяти регионах Казахстана

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Сирена
Сирена. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

6 марта будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9-ти регионах страны в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, 6-7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны пройдет второй этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025" на подготовке органов к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

Отмечается, что республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в городах Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!", 6 марта 2025 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9-ти регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, месяцев ранее республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025" проводилось в южных и западных регионах Казахстана.

Сообщалось, что будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны.

В ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225643-sireny-zazvuchat-srazu-v-devyati-regionah-kazahstana/