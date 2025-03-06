Сирены прозвучат сегодня в 9 регионах Казахстана

Сегодня, 6 марта, будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025".

Напомним, вчера мы писали, что 6-7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны пройдет второй этап Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025" по подготовке органов к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в городе Костанай. В рамках учения в течение двух дней в Астане, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и Ұлытау будет проводиться комплекс профилактических мероприятий.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!", 6 марта 2025 года в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 9 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, месяцем ранее республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025" проводилось в южных и западных регионах Казахстана.

Сообщалось, что будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны.

В ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.