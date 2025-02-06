Не поддаваться панике призвали жителей Алматы и еще 10 регионов Казахстана
Опубликовано:
Сегодня, 6 февраля, в 11:00 в южных и западных регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Комплекс профилактических мероприятия будет проводиться два дня, 6 и 7 февраля. Стартуют мероприятия сегодня в 11:00 в следующих регионах:
- Алматы;
- Шымкент;
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Актюбинская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Жамбылская область;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- область Жетісу.
Как пояснили в министерстве, учения направлены на подготовку органов управления, сил и средств госсистемы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.
"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 февраля в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - попросили казахстанцев в министерстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Напомним, в ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.
А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218341-ne-poddavatsya-panike-i-sluham-prizvali-v-mchs-zhiteley-11-regionov-kazahstana/