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Не поддаваться панике призвали жителей Алматы и еще 10 регионов Казахстана

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Сотрудник МЧС в форме
Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Сегодня, 6 февраля, в 11:00 в южных и западных регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Комплекс профилактических мероприятия будет проводиться два дня, 6 и 7 февраля. Стартуют мероприятия сегодня в 11:00 в следующих регионах:

  • Алматы;
  • Шымкент;
  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Актюбинская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Жамбылская область;
  • Кызылординская область;
  • Мангистауская область;
  • Туркестанская область;
  • область Жетісу.

Как пояснили в министерстве, учения направлены на подготовку органов управления, сил и средств госсистемы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода.

"В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 февраля в 11:00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны. В связи с этим просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - попросили казахстанцев в министерстве.

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Напомним, в ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218341-ne-poddavatsya-panike-i-sluham-prizvali-v-mchs-zhiteley-11-regionov-kazahstana/