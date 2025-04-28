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Жаркую погоду без осадков пообещали в Шымкенте на этой неделе

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Тюльпаны растут на поле
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 28 апреля по 4 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

28 апреля в Шымкенте будет переменная облачность. Температура в среднем составит +26 градусов. Днем воздух может прогреться до +34 градусов, но ночью температура опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

29 апреля ожидается пасмурная погода. Температура составит около +22 градусов. Максимальная температура составит +29 градусов, а минимальная - в районе +18 градусов. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

30 апреля вновь будет пасмурно. Средняя температура остановится на отметке +20 градусов. Днем температура поднимется до +27 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

1 мая в Шымкенте обещают переменную облачность. Температура в среднем - в районе +21 градуса. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,3 м/с.

2 мая вновь будет пасмурно. Среднесуточная температура составит +20 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

3 мая обещает быть без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимальная температура составит +28 градусов, минимальная - в районе +14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,3 м/с.

4 мая, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит +24 градуса. Воздух может прогреться и до +31 градуса, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239908-zharkuyu-pogodu-bez-osadkov-poobeshchali-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Жаркую погоду без осадков пообещали в Шымкенте на этой неделе