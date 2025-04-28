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Жара и дождь: какая погода ожидается в Алматы на этой неделе

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Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 28 апреля по 4 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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28 апреля в Алматы будет переменная облачность. Температура в среднем составит +22 градусов. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

29 апреля тоже ожидается переменная облачность. Температура составит около +25 градусов. Максимальная температура составит +31 градус, а минимальная - около +20 градусов. Скорость ветра составит до 4,1 м/с.

30 апреля будет небольшой дождь. Средняя температура останется в районе +18 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

1 мая в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит +18 градусов. Максимально температура поднимется до +23 градусов, а опуститься может до +14 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

2 мая будет дождь. Среднесуточная температура - около +17 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

3 мая прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +19 градусов. Максимальная температура составит +23 градуса, минимальная - в районе +13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

4 мая, по прогнозам, опять ожидается переменная облачность Средняя температура составит +22 градусов. Воздух может прогреться и до +27 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239905-zhara-i-dozhd-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Жара и дождь: какая погода ожидается в Алматы на этой неделе