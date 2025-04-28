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Казахстанец перевел интернет-знакомой 5 млн тенге на лечение и через суд хотел вернуть деньги обратно

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Кредитная карта в руках
Иллюстративное фото: pixabay.com

В суде рассмотрено дело астанчанина, который переписывался по мессенджеру с девушкой и отправил ей в качестве матпомощи 5 млн тенге, а после - захотел вернуть их, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны, межрайонным судом по гражданским делам рассмотрено дело по иску о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5 млн. тенге.

Согласно материалам дела, истец познакомился с ответчицей через интернет, поддерживал с ней переписку по мессенджеру WhatsApp, в ходе которой она обращалась с просьбами о материальной помощи, связанной с проблемами со здоровьем. Истец перевел ей денежные средства на счет по номеру телефона.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что между сторонами имели место личные (романтические) отношения, в рамках которых истец добровольно оказывал материальную помощь. Доказательств наличия между сторонами обязательств по договору займа не представлены. Переводы через банк не содержали условий о возврате либо других обязательств ответчицы.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Так как согласно статье 954 Гражданского кодекса не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения деньги, перечисленные получателю в качестве благотворительности, материальной помощи или в качестве дара", - отмечается в решении суда.

Решением суда в иске отказано. Также решение обжаловано истцом, однако постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Астаны оно оставлено без изменений.

Судебный акт вступил в законную силу.

До этого мы писали о случае, когда женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

Также одна индивидуальная предпринимательница подала в суд на другую с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения. Казахстанке придется вернуть переведенные на ее счет 1,7 млн тенге.

Ранее в Северо-Казахстанской области женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге, хотя она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции, а счет на ее имя открыла дочь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240013-kazahstanec-perevel-internet-znakomoy-5-mln-tenge-na-lechenie-i-cherez-sud-hotel-vernut-dengi-obratno/