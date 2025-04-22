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Казахстанка добилась возврата 15 млн тенге, которые она перевела на чужой счет

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Женщина держит деньги в руке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в настоящее время участились факты мошенничества с участием так называемых дропперов, которых преступники используют в корыстных целях.

Дропперы передают свои банковские карты, переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, тем самым скрывая следы реальных преступников.

При координации прокуратуры органами полиции разъясняется потерпевшим порядок взыскания с дропперов денег ввиду их неосновательного обогащения.

К примеру, мошенники путем обмана завладели деньгами потерпевшей на сумму 26 млн тенге. Часть суммы - 15,4 млн тенге были переведены на счет дроппера.

Потерпевшая в последующем обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения в порядке ст.953 Гражданского кодекса. По результатам судебного рассмотрения иск потерпевшей был удовлетворен.

В области Ұлытау за 2024 год суд удовлетворил 42 иска на сумму 69 млн тенге, в текущем году - 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.

"При установлении причастности дропперов к совершению мошенничества они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников", - отметили в прокуратуре региона.

Ранее в Астане задержали предполагаемую преступную группу. Ее участников подозревают в обналичивании более 150 млн тенге при помощи дропперов. По информации полиции, в преступной группе были четко распределены обязанности между ее участниками.

В Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге. Трое подозреваемых в организации преступной схемы водворены в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238159-kazahstanka-dobilas-vozvrata-15-mln-tenge-kotorye-ona-perevela-na-chuzhoy-schet/