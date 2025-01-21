Казахстанку обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге

В СКО женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге, хотя она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции, а счет на ее имя открыла дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Есильский районный суд с иском к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 3 млн тенге.

"В иске указала, что в ходе досудебного расследования по уголовному делу установлено, что денежные средства с ее банковского счета были переведены на банковские счета ответчика, которая добровольно возвращать деньги отказалась", - отметили в суде.

Ответчик иск не признала и пояснила, что счета в банке никогда не имела и лично счета не открывала.

"О наличии банковских счетов в банке ей сообщил сотрудник полиции, со слов которого ей стало известно, что через банковские счета, открытые на ее имя, осуществлялось движение денежных средств на сумму 30 млн тенге.

Также пояснила, что счета на ее имя открыла дочь, по словам которой, неизвестные лица за это дали ей вознаграждение в сумме 5 тыс. тенге. Деньгами истца она не пользовалась, так как сразу после поступления они были переведены неизвестными лицами на счета других лиц", - рассказали в суде.

Согласно ст.953 ГК РК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст.960 ГК.

"В данном случае ответчик, получив денежные средства истца, не выяснив основания их поступления, распорядилась ими по своему усмотрению", - установил суд.

Суд, выслушав пояснения истца и ответчика, изучив представленные письменные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении иска. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Алматинской области суд обязал мужчину вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге как сумму неосновательного обогащения, так как никакие сделки между истцом и ответчиком не заключались.

В Карагандинской области четыре человека должны вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников. Суд установил, что обогащение произошло без законных оснований.

Также сообщалось, что в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге.