Казахстанке придется вернуть переведенные на ее счет 1,7 млн тенге

Одна индивидуальная предпринимательница подала в суд на другую с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в июне 2024 года истец, испытывая финансовые трудности, откликнулась на рекламу в интернете о сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями.

Позже с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником магазина по продаже электронной техники, и предложил помощь в заработке. В качестве вознаграждения за предоставление своего счета истцу было обещано 5% от суммы поступлений.

Получив доступ к счету истца, неизвестное лицо направило денежные средства на реквизиты ответчика - тоже индивидуальной предпринимательницы. Осознав ситуацию, истец обратилась в суд с требованием о взыскании незаконно переведенных денежных средств.

В суде ответчик пояснила, что также откликнулась на рекламу о трудоустройстве, предоставила личные данные и банковскую карту предполагаемому работодателю. Согласно ее показаниям, поступавшие на счет деньги она сразу переводила третьим лицам.

Суд, руководствуясь п.1 ст.953 ГК, установил, что ответчик получила денежные средства без законных оснований, не смогла подтвердить наличие обязательств между сторонами и не доказала, что не использовала полученные средства в личных интересах.

На основании изложенного суд удовлетворил иск и обязал ИП вернуть сумму свыше 1,7 млн тенге, а также возместить представительские расходы истца и оплатить государственную пошлину.

Решение вступило в законную силу.

Ранее в Северо-Казахстанской области женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге, хотя она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции, а счет на ее имя открыла дочь.

А в Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на сумму более 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов. По информации полиции, большая часть дропперов - студенты вузов Алматы.