Погода испортится в Астане к концу недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 28 апреля по 4 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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28 апреля в Астане будет пасмурная погода. Температура в среднем составит +20 градусов. Днем воздух может прогреться до +27 градусов, но ночью температура опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 10,6 м/с.

29 апреля тоже ожидается пасмурная погода. Температура составит около +9 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, а минимальная - в районе +6 градусов. Скорость ветра составит до 13,7 м/с.

30 апреля будет ясная погода. Средняя температура - тоже +9 градусов. Днем температура поднимется до +13 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

1 мая в Астане обещают переменную облачность. Температура в среднем - в районе +12 градусов. Максимально температура поднимется до +16 градусов, а опуститься может до +7 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,9 м/с.

2 мая будет малооблачно. Среднесуточная температура в этот день составит +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

3 мая возможен небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +14 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, минимальная - около +10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 8,6 м/с.

4 мая, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит +12 градусов. Воздух может прогреться и до +17 градусов, но ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.