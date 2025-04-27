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Дождь, гроза, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Гроза
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регинов Казахстана из-за ухудшения погодных условий - ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

28 апреля днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20, на западе области временами 25 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, востоке области Ұлытау тоже ожидаются гроза, град, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, юге, востоке, днем на большей части - гроза. Ночью и утром на западе, юге области пообещали туман. Днем на западе, севере, юге области град. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Завтра днем в горах Туркестанской области будет гроза, на севере области - пыльная буря. Ветер юго-западный ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области прогнозируется высокая пожарная опасность.

28 апреля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 28 апреля на севере, западе области сохранится, в центре области - высокая пожарная опасность.

В понедельник в Астане возможна гроза, днем - град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке, днем на большей части области будет гроза. Днем на западе, юге области возможен град. Ночью и утром на юге, востоке области - туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Завтра на западе, северо-востоке Мангистауской области прогнозируется гроза. Днем на западе, в центре области будет пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

28 апреля ночью в области Абай ожидается гроза, днем на севере области гроза. Ветер южный с переходом на западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

В понедельник ночью в Восточно-Казахстанской области будет гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

Предстоящей ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере области - высокая пожарная опасность.

28 апреля в горных районах области Жетісу тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области будет гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

В понедельник ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области прогнозируется гроза, днем на западе, севере области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

28 апреля в Алматинской области усилится ветер юго-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области - высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области тоже ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239860-dozhd-groza-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/