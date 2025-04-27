Жара и дождь: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 27 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможна переменная облачность. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра - 11,4 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +32 градусов, ночью опустятся до +19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.