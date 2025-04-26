До 28 градусов тепла обещают жителям мегаполисов Казахстана в субботу

В субботу, 26 апреля, в Астане ожидается ясная погода, в Алматы - небольшой дождь, а в Шымкенте - облачно, до 28 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 10,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 28 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.