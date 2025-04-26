Пыльная буря, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

В воскресенье, 27 апреля, во многих регионах Казахстана ожидаются дожди и грозы, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 27 апреля, в Астане ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области обещают грозу. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, юге, в центре Акмолинской области будет сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

27 апреля в Северо-Казахстанской области ночью на востоке, днем на юге, востоке прогнозируется гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный в центре, на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Грозу обещают и в Актюбинской области. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

27 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области будет также гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Аналогичная погода, по данным синоптиков, завтра ожидается и в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

27 апреля днем на севере, востоке в Западно-Казахстанской области будет сильный дождь, град. Ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу днем обещают также грозу. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

27 апреля утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области также прогнозируется гроза, град, днем на востоке, севере, юге области гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью на западе области, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.