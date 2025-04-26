Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пыльная буря, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Пешеход с зонтом
Пешеход с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 27 апреля, во многих регионах Казахстана ожидаются дожди и грозы, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 27 апреля, в Астане ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области обещают грозу. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, юге, в центре Акмолинской области будет сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

27 апреля в Северо-Казахстанской области ночью на востоке, днем на юге, востоке прогнозируется гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный в центре, на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Грозу обещают и в Актюбинской области. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

27 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области будет также гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Аналогичная погода, по данным синоптиков, завтра ожидается и в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

27 апреля днем на севере, востоке в Западно-Казахстанской области будет сильный дождь, град. Ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу днем обещают также грозу. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

27 апреля утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области также прогнозируется гроза, град, днем на востоке, севере, юге области гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью на западе области, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239686-pylnaya-burya-dozhdi-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-po-vsemu-kazahstanu/