Град, грозы и пыльные бури ждут жителей Казахстана в субботу
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В субботу, 26 апреля, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение - в стране ожидаются заморозки, грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Так, о грозе и пыльной буре синоптики предупреждают жителей Кызылординской области, скорость ветра здесь будет достигать 15-20 м/с. В регионе также объявлена высокая пожарная опасность.
Гроза и туман ожидаются также в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Жамбылской областях, а также в области Жетісу.
В Атырауской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют сильный дождь, град, грозу и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокой пожарной опасности.
Сильный ветер обещают также в Павлодарской и Карагандинской областях и в Астане.
Ранее уже сообщалось, что в эти выходные на большей части Казахстана прогнозируют непогоду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239512-grad-grozy-i-pylnye-buri-zhdut-zhiteley-kazahstana-v-subbotu/