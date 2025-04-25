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Дождь, гроза, град: какая погода ожидается в Казахстане в выходные

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Град на траве
Град. Иллюстративное фото: imageBROKER/Valentin Weinhaeupl / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 26-28 апреля. Прогнозируются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град.

Сильные дожди прогнозируются в воскресенье, 27 апреля, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, а также в понедельник, 28 апреля, в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман.

Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в Восточно-Казахстанской области пообещали заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон:

  • На западе страны понижение ночью от +10...+15 до +2...+10 градусов, днем от +20...+27 до +6...+14 градусов.
  • На юго-западе страны понижение ночью от +12...+20 до +7...+15, днем +20...+30 градусов, 28 апреля понижение до +10...+18 градусов.
  • На северо-западе страны понижение ночью от +10...+17 до +7...+12 градусов, днем от +20...+28 до +12...+22 градусов.
  • На севере страны ночью повышение от +5...+10 до +10...+17 градусов, днем понижение от +21...+28 до +18...+23 градусов.
  • В центре страны колебание ночью от +5...+15 до +12...+17 градусов, днем основной фон +23...+30 градусов.
  • На востоке ночью повышение от +1...+8 градусов, на северо-востоке региона заморозки +1...+3 градуса до +10...+15 градусов, днем от +20...+27 до +23...+31 градусов.
  • На юге повышение ночью от +15...+20 до +17...+23 градусов, днем от +28...+33 до +32...+37 градусов.
  • На юго-востоке повышение ночью от +5...+17 до +10...+20 градусов, днем от +22...+30 до +27...+35 градусов.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239317-dozhd-groza-grad-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/