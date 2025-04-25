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До 26 градусов тепла ждет жителей мегаполисов Казахстана в пятницу

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Улица в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 25 апреля, в Астане будет солнечно, в Шымкенте – облачно, а в Алматы обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют солнечную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239131-do-26-gradusov-tepla-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 26 градусов тепла ждет жителей мегаполисов Казахстана в пятницу