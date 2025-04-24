Дождь и до 24 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 24 апреля, в Алматы обещают дождь, а жителям Астаны и Шымкента - теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.