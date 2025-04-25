Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

26 млн тенге вклада должны выплатить в Жамбылской области, несмотря на град

Опубликовано:

Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Жамбылской области взыскали сумму вклада в размере 26 млн тенге в пользу АО, которое ранее вложило деньги в посадку саженцев малины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску АО к ТОО о взыскании суммы вклада, убытков и пени рассмотрел СМЭС Жамбылской области.

Стороны в феврале 2021 года заключили договор о совместной деятельности по посадке малины на площади 5 гектаров. Истец вложил 35 млн тенге для покупки саженцев малины и их посадки. Ответчик сделал вклад в виде земельного участка площадью 12 гектаров и стоимостью свыше 20 млн тенге.

Согласно договору ТОО обязалось выкупить вклад АО частями с ежегодной выплатой гарантированного дохода истцу в размере 5% годовых от суммы вклада истца.

Ответчик не оплатил ежегодный платеж за 2023 год. Истец направил досудебную претензию, не давшую результатов.

Тогда истец расторг договор в одностороннем порядке и обратился в суд. АО просило суд взыскать оставшуюся сумму вклада в размере 26 млн тенге, сумму гарантированного дохода свыше 2 млн тенге и 297 тыс. тенге пени.

ТОО в своем отзыве указало, что в мае 2023 года посадки малины были значительно повреждены градом, о чем истец был извещен. Договор не исполнен по форс-мажорным обстоятельствам.

Суд установил, что истец не получил гарантированный доход в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязательств. Учитывая это, суд частично удовлетворил иск, уменьшив сумму пени.

Суд обязал ответчика оплатить сумму вклада в размере 26 млн тенге, убытки на сумму свыше 2 млн тенге, 30 тыс. тенге пени, а также судебные расходы в размере свыше 865 тыс. тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее жителя Жамбылской области наказали за фиктивное банкротство принадлежащего ему ТОО с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов. Мужчине назначили штраф на сумму более 700 тыс. тенге.

А в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге, а истец отказался от требования о взыскании начисленной неустойки.

В Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого задолженность в размере 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239194-pobilo-gradom-26-mln-tenge-vklada-vzyskali-v-zhambylskoy-oblasti/