26 млн тенге вклада должны выплатить в Жамбылской области, несмотря на град
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В Жамбылской области взыскали сумму вклада в размере 26 млн тенге в пользу АО, которое ранее вложило деньги в посадку саженцев малины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску АО к ТОО о взыскании суммы вклада, убытков и пени рассмотрел СМЭС Жамбылской области.
Стороны в феврале 2021 года заключили договор о совместной деятельности по посадке малины на площади 5 гектаров. Истец вложил 35 млн тенге для покупки саженцев малины и их посадки. Ответчик сделал вклад в виде земельного участка площадью 12 гектаров и стоимостью свыше 20 млн тенге.
Согласно договору ТОО обязалось выкупить вклад АО частями с ежегодной выплатой гарантированного дохода истцу в размере 5% годовых от суммы вклада истца.
Ответчик не оплатил ежегодный платеж за 2023 год. Истец направил досудебную претензию, не давшую результатов.
Тогда истец расторг договор в одностороннем порядке и обратился в суд. АО просило суд взыскать оставшуюся сумму вклада в размере 26 млн тенге, сумму гарантированного дохода свыше 2 млн тенге и 297 тыс. тенге пени.
ТОО в своем отзыве указало, что в мае 2023 года посадки малины были значительно повреждены градом, о чем истец был извещен. Договор не исполнен по форс-мажорным обстоятельствам.
Суд установил, что истец не получил гарантированный доход в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязательств. Учитывая это, суд частично удовлетворил иск, уменьшив сумму пени.
Суд обязал ответчика оплатить сумму вклада в размере 26 млн тенге, убытки на сумму свыше 2 млн тенге, 30 тыс. тенге пени, а также судебные расходы в размере свыше 865 тыс. тенге.
Решение еще не вступило в законную силу.
Ранее жителя Жамбылской области наказали за фиктивное банкротство принадлежащего ему ТОО с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов. Мужчине назначили штраф на сумму более 700 тыс. тенге.
А в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге, а истец отказался от требования о взыскании начисленной неустойки.
В Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого задолженность в размере 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239194-pobilo-gradom-26-mln-tenge-vklada-vzyskali-v-zhambylskoy-oblasti/