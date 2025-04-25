26 млн тенге вклада должны выплатить в Жамбылской области, несмотря на град

В Жамбылской области взыскали сумму вклада в размере 26 млн тенге в пользу АО, которое ранее вложило деньги в посадку саженцев малины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску АО к ТОО о взыскании суммы вклада, убытков и пени рассмотрел СМЭС Жамбылской области.

Стороны в феврале 2021 года заключили договор о совместной деятельности по посадке малины на площади 5 гектаров. Истец вложил 35 млн тенге для покупки саженцев малины и их посадки. Ответчик сделал вклад в виде земельного участка площадью 12 гектаров и стоимостью свыше 20 млн тенге.

Согласно договору ТОО обязалось выкупить вклад АО частями с ежегодной выплатой гарантированного дохода истцу в размере 5% годовых от суммы вклада истца.

Ответчик не оплатил ежегодный платеж за 2023 год. Истец направил досудебную претензию, не давшую результатов.

Тогда истец расторг договор в одностороннем порядке и обратился в суд. АО просило суд взыскать оставшуюся сумму вклада в размере 26 млн тенге, сумму гарантированного дохода свыше 2 млн тенге и 297 тыс. тенге пени.

ТОО в своем отзыве указало, что в мае 2023 года посадки малины были значительно повреждены градом, о чем истец был извещен. Договор не исполнен по форс-мажорным обстоятельствам.

Суд установил, что истец не получил гарантированный доход в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязательств. Учитывая это, суд частично удовлетворил иск, уменьшив сумму пени.

Суд обязал ответчика оплатить сумму вклада в размере 26 млн тенге, убытки на сумму свыше 2 млн тенге, 30 тыс. тенге пени, а также судебные расходы в размере свыше 865 тыс. тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее жителя Жамбылской области наказали за фиктивное банкротство принадлежащего ему ТОО с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов. Мужчине назначили штраф на сумму более 700 тыс. тенге.

А в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге, а истец отказался от требования о взыскании начисленной неустойки.

В Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого задолженность в размере 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон.