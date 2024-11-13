Казахстанец не хотел платить 11 млн тенге и довел до банкротства свою компанию

Жителя Жамбылской области наказали за фиктивное банкротство принадлежащего ему ТОО с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Жамбылской области при изучении решений районных судов выявила незаконное прекращение дела об административном правонарушении, связанное с преднамеренным доведением до банкротства.

В частности, постановлением Шуского районного суда от 15 марта 2024 года производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.182 КоАП в отношении гражданина прекращено за отсутствием состава правонарушения.

"Однако изучение материалов дела показало, что нарушитель с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов и сокрытия доходов преднамеренно довел до банкротства принадлежащее ему ТОО и продал его", - пояснили в прокуратуре Жамбылской области.

На основании внесенного акта прокурорского реагирования 5 сентября 2024 года Жамбылским областным судом решение суда первой инстанции отменено, нарушитель признан виновным по ч.1 ст.182 КоАП с назначением ему наказания в виде административного штрафа в сумме 738 400 тенге.

"В настоящее время принимаются меры по взысканию налоговой задолженности", - уточнили в надзорном органе.

Отметим, что по ч.1 ст.182 КоАП РК преднамеренное банкротство юридического лица или индивидуального предпринимателя, то есть действия учредителя (участника), должностного лица, лица, осуществляющего функции управления юридическим лицом, а равно индивидуального предпринимателя, совершенные в личных интересах или интересах иных лиц с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет до признания банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физическое лицо в размере 200 МРП (738 400 тенге), на юридическое лицо - в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).