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Спор о 107 млн тенге привел в суд в Кызылординской области

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Рукопожатие
Рукопожатие. Иллюстративное фото: simpson33 / Getty Images

В Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одного акционерного общества к другому о взыскании задолженности на сумму 107 748 985 тенге рассмотрели в Специализированном межрайонном экономическом суде Кызылординской области.

Сторонам разъяснили их права о завершении спора с помощью примирительных процедур, в том числе о досудебном протоколе.

Суд утвердил медиативное соглашение сторон, гражданское дело прекратили.

Истцу вернули уплаченную государственную пошлину в размере 3 269 068 тенге.

Ранее в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге. Стороны за девять дней достигли соглашения об урегулировании спора.

В Жамбылской области спор между двумя ТОО на сумму более 756 млн тенге тоже урегулировали мирным соглашением. Ответчик обязался перечислить сумму задолженности двумя траншами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166867-spor-o-107-mln-tenge-privel-v-sud-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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