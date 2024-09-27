Спор о 107 млн тенге привел в суд в Кызылординской области
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В Кызылординской области одно акционерное общество потребовало у другого 107,7 млн тенге, но спор закончился примирением сторон, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одного акционерного общества к другому о взыскании задолженности на сумму 107 748 985 тенге рассмотрели в Специализированном межрайонном экономическом суде Кызылординской области.
Сторонам разъяснили их права о завершении спора с помощью примирительных процедур, в том числе о досудебном протоколе.
Суд утвердил медиативное соглашение сторон, гражданское дело прекратили.
Истцу вернули уплаченную государственную пошлину в размере 3 269 068 тенге.
Ранее в Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге. Стороны за девять дней достигли соглашения об урегулировании спора.
В Жамбылской области спор между двумя ТОО на сумму более 756 млн тенге тоже урегулировали мирным соглашением. Ответчик обязался перечислить сумму задолженности двумя траншами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166867-spor-o-107-mln-tenge-privel-v-sud-v-kyzylordinskoy-oblasti/
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