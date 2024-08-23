Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спор о долге в 74 млн тенге разрешили за 9 дней в Павлодаре

Опубликовано:

Крупная сумма денег
Пачки денег. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску ТОО к АО о взыскании суммы основной задолженности, неустойки и судебных расходов по оплате государственной пошлины рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области.

"Благодаря развитому институту медиации в экономическом суде стороны за девять дней достигли соглашения об урегулировании спора", - отметили в суде.

Суд определением утвердил соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

"Стороны пришли к взаимовыгодному соглашению: ответчик обязуется в короткие сроки выплатить основную сумму задолженности в размере 74 292 075 тенге, а истец отказывается от требования о взыскании начисленной неустойки в размере 965 797 тенге. Преимуществом заключения медиации является и полный возврат уплаченной государственной пошлины, здесь она составила чуть более 2,2 млн тенге", - пояснили в суде.

Определение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области местный житель накопил долг более 3,4 млн тенге по алиментам на содержание своего 10-летнего ребенка и за неисполнение решения суда был арестован на несколько суток.

Также на юге Казахстана остановили автомобиль, за собственником которого числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. С водителем провели разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты долгов, а его авто забрали на штрафстоянку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152446-spor-o-dolge-v-74-mln-tenge-razreshili-za-9-dney-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie