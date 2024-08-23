Спор о долге в 74 млн тенге разрешили за 9 дней в Павлодаре

В Павлодаре суд утвердил медиативное соглашение, по которому компания-должник обязалась выплатить в короткие сроки более 74 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску ТОО к АО о взыскании суммы основной задолженности, неустойки и судебных расходов по оплате государственной пошлины рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области.

"Благодаря развитому институту медиации в экономическом суде стороны за девять дней достигли соглашения об урегулировании спора", - отметили в суде.

Суд определением утвердил соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

"Стороны пришли к взаимовыгодному соглашению: ответчик обязуется в короткие сроки выплатить основную сумму задолженности в размере 74 292 075 тенге, а истец отказывается от требования о взыскании начисленной неустойки в размере 965 797 тенге. Преимуществом заключения медиации является и полный возврат уплаченной государственной пошлины, здесь она составила чуть более 2,2 млн тенге", - пояснили в суде.

Определение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области местный житель накопил долг более 3,4 млн тенге по алиментам на содержание своего 10-летнего ребенка и за неисполнение решения суда был арестован на несколько суток.

Также на юге Казахстана остановили автомобиль, за собственником которого числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. С водителем провели разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты долгов, а его авто забрали на штрафстоянку.