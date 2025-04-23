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Тепло сменится заморозками: синоптики обещают небольшое похолодание в Казахстане

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Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: Claire Plumridge/Getty Images

В ближайшие дни Казахстан будет находиться под влиянием отрога антициклона - ожидаются ночные заморозки, туман, осадки и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, большая часть республики до конца недели будет находиться под влиянием отрога антициклона - ожидается преимущественно погода без осадков, ночью на севере, востоке страны прогнозируются заморозки (1-3 градуса).

Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, град.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе - с пыльной бурей, в горных районах юго-востока прогнозируются туманы. 

Ночью синоптики обещают заморозки: 24 апреля - в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 24-25 апреля - в Павлодарской области, 25 апреля - в Карагандинской области до 1-3 градусов, 25-26 апреля - в Восточно-Казахстанской области, в области Абай - до 1-6 градусов.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238576-teplo-smenitsya-zamorozkami-sinoptiki-obeshchayut-poholodanie-v-kazahstane/