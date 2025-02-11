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"Должен стоить 240 тенге": глава Минсельхоза высказался о дефиците картофеля

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции после заседания правительства рассказал о том, сколько должна стоить картошка в торговых точках, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналист задала вопрос о возможном дефиците картофеля, так как, по ее словам, в магазинах килограмм корнеплода стоит 360-400 тенге. Также она отметила, что в одной из сетей супермаркетов картофеля нет вовсе.

"На самом деле картофель до 450 тенге за кг поднялся. Сейчас по цене за 360 будем в министерстве разбираться", - заявил Сапаров.

Он добавил, что картофель может стоить 240 тенге.

"Вчера вице-министру дал поручение - там (в одной из сетей супермаркетов - прим. ред.), на самом деле картофеля, говорят, нет.

Пожалуйста: мы сегодня 5-10 КамАЗов можем привезти - пусть принимают. И мы можем по 200 тенге сегодня сдать. И 20% пусть (надбавят - прим. ред.), то есть, картошка 240 тенге должна стоить.

На самом деле, по торговым точкам есть вопросы, будем заниматься этим вопросом", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что сильное подорожание картофеля завершилось сразу в семи городах Казахстана, в том числе и в Алматы. Но цены на него после снижения снова резко выросли в Астане.

В Астане даже вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219759-dolzhen-stoit-240-tenge-glava-minselhoza-vyskazalsya-o-deficite-kartofelya/