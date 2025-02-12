Хватит ли казахстанцам картофеля до нового урожая в этом году, рассказали в МСХ

В Министерстве сельского хозяйства рассказали в ответ на официальный запрос NUR.KZ, хватит ли прошлогодних запасов картофеля до нового урожая в этом году.

Имеется ли на сегодня в стране дефицит картофеля

Как рассказали в Минсельхозе, запасы картофеля в РК составляют порядка 548 тысяч тонн.

"Текущие запасы картофеля достаточны для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года.

Кроме того, в целях стабилизации ситуации на рынке и недопущения роста цен введен запрет на вывоз картофеля всеми видами транспорта с территории Казахстана сроком на 6 месяцев с 28 января 2025 года", - говорят в Министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что ограничение не распространяется на вывоз картофеля в государства, входящие в ЕАЭС.

Вместе с тем стабилизационные фонды регионов активно проводят интервенции на внутреннем рынке через торговые сети - 150-200 тенге за килограмм.

"При наблюдении роста цен проведена повышенная реализация картофеля за последний период (с 19 по 29 января) порядка 4,3 тыс. тонн.

Оставшиеся запасы в размере 57,8 тыс. тонн продолжают поступать на рынок. В социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной", - уверяют в МСХ.

Урожай 2024 года

При этом в ведомстве отмечают, что, по оперативным данным акиматов областей, в республике собрано 2,9 млн тонн картофеля при средней урожайности 235,7 ц/га в прошлом году. Для сравнения, в 2023 году при средней урожайности 205,5 ц/га собрано 3,8 млн тонн.

В Министерстве подчеркивают, что приведенные данные могут отличаться от статистических данных.

В 2024 году экспортировано 605 тыс. тонн картофеля, говорят в Минсельхозе. В основном картофель направлялся в: Узбекистан - 546,2 тыс. тонн, Таджикистан - 35 тыс. тонн, РФ - 17 тыс. тонн, Туркменистан - 5,7 тыс. тонн, а также в другие страны - 990 тонн.

Как планируется решать проблему нехватки картофеля в новом году

Как отмечают в МСХ, годовая потребность картофеля в Казахстане составляет 2 млн тонн.

"Таким образом, объем производства картофеля позволяет полностью обеспечить потребность внутреннего рынка. Вместе с тем, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года", - говорится в официальном ответе Министерства.

Под посевы картофеля в Казахстане отводится 121,9 тыс. гектар. Что касается объема нового урожая, то его в ведомстве не берутся прогнозировать, отмечая, что на это будут влиять различные факторы, включая погодные условия, уровень обеспечения сельхозтоваропроизводителей качественными семенами, применение современных агротехнологий, состояние почв, а также меры государственной поддержки.

Более точные данные по сбору урожая обещают предоставить ближе к началу уборочной компании.

"Министерство сельского хозяйства РК принимает меры по повышению урожайности сельскохозяйственных культур за счет совершенствования мер государственной поддержки.

Осуществляется субсидирование семян до 70%, 60% стоимости отечественных удобрений и 50% иностранных, до 50% возмещается на приобретение средств защиты растений. В рамках субсидирования стоимости услуг по подаче воды доля возмещения достигает 85%", - говорят в Минсельхозе.

Помимо этого, акиматы областей могут определить перечень приоритетных культур, субсидируемых из местного бюджета, и включить в него картофель.

Также фермерам субсидируют процентную ставку по кредитам; льготное кредитование и более дешевое дизтопливо доступно им на время проведения посевных и уборочных работ, уверяют в Минсельхозе.

Напомним, ранее эксперты объяснили нехватку картофеля в Казахстане приписками статистики. По мнению аграрного эксперта Толеутая Рахимбекова, в Казахстане не выращивается достаточное количество этого корнеплода.

Также во время заседания правительства министр сельского хозяйства заявил о том, что картошка должна стоить 240 тенге.