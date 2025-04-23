Дождь обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 23 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 8,7 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238351-dozhd-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/