Дождь обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 23 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 8,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,3 м/с.