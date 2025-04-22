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Осадки и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Гроза на природе
Молния. Иллюстративное фото: Layne Kennedy / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 23 апреля из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

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23 апреля днем на юге, западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге Алматинской области тоже ожидается гроза. Ветер восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, юге, в горных районах Жамбылской области возможна гроза. В горных районах области туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области - тоже гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на севере области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке порывы 15-20 м/с.

В Астане тоже пообещали осадки.

23 апреля в Западно-Казахстанской области на западе, юге возможна гроза, град, на севере области гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

23 апреля на юге, юго-востоке Туркестанской области возможна гроза. Ветер юго-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Завтра на севере, юге, в центре, горных районах области Жетісу днем будет гроза. Ветер западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

23 апреля днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области - туман. Ветер западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на западе, в центре Мангистауской области тоже возможна гроза. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге синоптики прогнозируют грозу и град. Ночью и утром на юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

23 апреля утром и днем на востоке, юге области Ұлытау ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман.

Утром и днем на севере, юге, востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В среду днем на юге, западе, в центре области Абай возможна гроза. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер юго-западный днем на юге, западе области 15-20 м/с.

23 апреля днем на западе, севере, востоке Костанайской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области 15 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238303-osadki-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/