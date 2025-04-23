Мальчика ударило током от банковского терминала в Талдыкоргане

В Талдыкоргане ребенок получил ожог пальцев после того, как его ударил током банковский терминал. Инцидент прокомментировали в полиции и банке, передает NUR.KZ.

Видео, на котором запечатлен момент удара током, опубликовала Instagram-страница krisp.tdk.

Мама мальчика сообщила, что оголенных проводов на банкомате не было. Сейчас мальчик в больнице, у него диагностирован ожог пальцев. Состояние ребенка стабильное.

На публикацию отреагировала областной департамент полиции.

Как сообщили в ДП, возбуждено уголовное дело по факту выпуска либо реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В рамках расследования проводится проверка соблюдения норм безопасности и правил установки устройства. В случае установления вины причастные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Расследование ведется в строгом соответствии с требованиями законодательства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области", - заверили в ДП.

Инцидент прокомментировали и представители банка.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся, оказываем всю необходимую помощь в лечении ребенка, поддерживаем связь с его семьей и сделаем все возможное для его скорейшего выздоровления. К счастью, угрозы жизни нет.

Наши специалисты незамедлительно прибыли в магазин — проводят тщательную проверку причин происшествия", - сообщили в банке.

Напомним, летом в Алматинской области ребенок на прогулке увидел на земле провод, взял его в руки и погиб от удара током. Полиция сообщала о начале расследования. Позже очевидцы рассказали подробности произошедшего.

В октябре в Алматы мальчик попал в больницу после того, как получил удар током от забора. Полиция начала проверку.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.