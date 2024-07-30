2-летний ребенок схватился за провод на улице и погиб от удара током в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что в Алматинской области ребенок на прогулке увидел на земле провод, взял его в руки и погиб от удара током. Инцидент подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.

По данным соцсетей, случай произошел в селе Ширганак Кегенского района с 2-летним мальчиком, вышедшим на прогулку вместе с родителями.

Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области.

"Сотрудники полиции Кегенского района начали расследование уголовного дела по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств происшествия.

Отметим, что по ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Всему виной, по мнению местных жителей, старые линии электропередачи, из-за которых один из столбов оказался под напряжением.