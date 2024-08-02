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Эзотерика

Смерть ребенка от удара током в Алматинской области: свидетели рассказали о трагедии

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Провод в руке у мужчины
Провод в руке. Иллюстративное фото: EvgeniyShkolenko / Getty Images

В Алматинской области расследуют смерть мальчика, который схватился за оголенный провод и погиб. По данным Almaty.tv, компания, которую обвиняют в случившемся, признала нарушения.

Семья, потерявшая сына, убита горем. Мама мальчика рассказала, что во время трагедии была на работе.

"Сердце болит. Внутри все горит. Я ласково называла его Аликош, особенно сильно любила своего младшего ребенка. Каждый раз приходила с работы и давала ему конфеты", - вспоминает со слезами мать погибшего ребенка.

Сестра погибшего Салтанат рассказала, что мальчик схватился за провода, когда дети выбежали на улицу. А с проводами работал электрик, который утверждает, что не заметил ребенка. По его словам, старый провод оборвался и упал во двор.

"Когда я снял провод и отпустил его конец, он от тяжести резко полетел вниз и оборвался. Пока слез и собрал одну сторону, все это и произошло. Мы со специалистом электросети увидели ребенка только в тот момент, когда он упал. Конечно, мы все считаем себя виноватыми в смерти ребенка. Я не перекладываю ни на кого ответственность", - заявил электромонтер Б. А.

Ответственная компания заявила о начале расследования в отношении лиц, причастных к трагедии. Там заявили, что окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную, и пообещали наказать виновных.

Сообщается, что судьбу подозреваемого будет решать суд. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ребенок на прогулке увидел на земле провод, взял его в руки и погиб от удара током. Инцидент подтвердили в ДП региона.

"Сотрудники полиции Кегенского района начали расследование уголовного дела по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сообщалось, что ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Всему виной, по мнению местных жителей, старые линии электропередачи, из-за которых один из столбов оказался под напряжением.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

  • постарайтесь отключить электричество;
  • ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
  • в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
  • в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2143935-smert-rebenka-ot-udara-tokom-v-almatinskoy-oblasti-svideteli-rasskazali-o-tragedii/

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