Мальчик прикоснулся к забору и получил удар током в Алматы

Ребенок попал в больницу после того, как прикоснулся к самовольно построенному ограждению. Мальчик попал в больницу с травмами, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии и кадры с места событий появились в профиле stefmsm13 в Tik-Tok.

Автор сообщил, что мальчик получил удар током в микрорайоне Аксай-3.

В пресс-службе акимата Ауэзовского района сообщили корреспонденту NUR.KZ, что инцидент произошел накануне, 20 октября, в 11:54 в микрорайоне Аксай-3, возле дома №1.

Ребенок 2016 года рождения получил удар током и был госпитализирован.

"По данному факту сообщаем, что жителем дома Аксай-3, дом 1 было самовольно установлено ограждение палисадника на придомовой территории без согласования с компетентными органами. В результате монтажных работ стойкой ограждения был поврежден силовой кабель, питающий дом, из-за чего электричество распространилось на ограждение", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники РЭС-7 Ауэзовского района устранили неполадки.

О состоянии пострадавшего ребенка рассказали в пресс-службе УОЗ Алматы.

"Ребенок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозом: “Электротравма. Электроожог обеих кистей”. Была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, согласно клиническим протоколам. На данный момент состояние ребенка средней степени тяжести, находится в ожоговом отделении, получает лечение", - заявили в ведомстве.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"По данному факту управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка. Обстоятельства и виновные будут установлены с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - сообщили корреспонденту NUR.KZ.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.