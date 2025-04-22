Дождливый вторник ждет жителей мегаполисов Казахстана

Во вторник, 22 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте тоже будет дождливо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.