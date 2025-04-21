Туманы, заморозки и грозы: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Во вторник, 22 апреля, во многих регионах Казахстана ожидаются туманы и грозы, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Завтра в Астане ожидается гроза.

22 апреля днем на юге, в горных районах Алматинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке, в предгорных районах области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В горных районах Жамбылской области также обещают грозу. В горных районах области туман.

В области Жетісу завтра ожидается ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

А утром и днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

22 апреля на севере, востоке, западе Карагандинской области прогнозируется также гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Аналогичная погода будет и в области Ұлытау.

Завтра ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман.

22 апреля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области будет гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Гроза завтра ожидается и в области Абай. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

22 апреля в Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют грозу на завтра также в ряде других областей - Костанайской, Атырауской, Туркестанской и в ЗКО.