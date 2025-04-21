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Заморозки обещают синоптики в Казахстане

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Мужчина укрылся зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В связи с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны, с 22 по 24 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране прогнозируются дождь, гроза, ночью на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны - дождь с переходом в мокрый снег.

Отмечается, что лишь в Актюбинской и Кызылординской областях под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы. 

"Ночью 22, 24 апреля в Северо-Казахстанской, Павлодарской - заморозки до -3 градусов, 22 апреля в Карагандинской области - до -1 градуса, 22-23 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай - до -1...-8 мороза, 24 апреля в Акмолинской, Костанайской областях - до -1 ...-3 градусов", - рассказали синоптики.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз на месяц.

Кроме того, синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237817-zamorozki-dozhdi-usilenie-vetra-neustoychivuyu-pogodu-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/