До 31 градуса жары прогнозируют в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 апреля, обещают солнечную теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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21 апреля в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

22 апреля ожидается пасмурная погода. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 5,4 м/с.

23 апреля вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

24 апреля в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,0 м/с.

25 апреля будет маооблачно. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

26 апреля обещают переменную облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

27 апреля, по прогнозам, будет ясно. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 31 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.