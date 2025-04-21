Дожди и до 24 градусов тепла прогнозируют в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 апреля, ожидается в основном солнечная погода без осадков, но в отдельные дни астанчан ждут дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Заморозки обещают синоптики в Казахстане

21 апреля в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

22 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 6,8 м/с.

23 апреля вновь обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

24 апреля в Астане будет солнечно, без осадков. Температура в среднем – плюс 13 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 18 градусов, а опуститься может до плюс 7 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,8 м/с.

25 апреля осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

26 апреля будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,1 м/с.

27 апреля, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.