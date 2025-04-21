Школьница подарила Токаеву футболку с рисунком

В рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту тематические рисунки и подарила футболку с шопером, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в творческом конкурсе, организованном по инициативе "Таза Қазақстан", приняли участие более тысячи учащихся по всей стране.

Школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды.

Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы.

Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан" и подчеркнул особую значимость мероприятия.

Говоря о значении акции, глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

"У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты - долг каждого гражданина", - отметил президент.

Приняв участие в акции, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар".

Также напомним, год назад, в апреле 2024-го, Токаев в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее "Улытау". Тогда глава государства еще побеседовал с молодежью.

"Благоустройство и озеленение нашей страны - дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме - Казахстане", - сказал президент.