Токаев обратился к молодым казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан" и подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент в своем выступлении подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля.

"Год назад мы все вместе запустили проект "Таза Қазақстан". Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как глава государства я всегда буду поддерживать вас!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о значении акции, глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

"Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни. Недаром говорят: "Жас келсе - іске" ("Молодость - время дел"). Идея охраны природы объединяет вас. Благодаря вашим совместным усилиям это полезное начинание превратилось в масштабное движение. Вот что значит сплоченность ради общего дела", - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров.

По его словам, волонтеры - это подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что промышленные предприятия и предприниматели вносят вклад в улучшение экологической ситуации. В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". В частности, вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".

"В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок - это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", - полагает глава государства.

Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению

"К примеру, важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан".

Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что многие предложенные молодыми казахстанцами проекты отражают бережное отношение к Родине и окружающей среде.

В частности, отдельного внимания заслуживают проекты Даны Есенгали и Камилы Кышкашбаевой, демонстрирующие креативные способности современной молодежи и ее подлинную любовь к родной земле. Глава государства напомнил, что будущее страны - в руках образованной и передовой молодежи, в том числе участников сегодняшнего мероприятия.

"У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты - долг каждого гражданина. За последние годы в стране произошли кардинальные преобразования. Для того чтобы построить Справедливое государство, нам необходимо обеспечить уважение к закону и порядку. Мы продолжаем масштабные реформы, которые осуществляются, прежде всего, для молодого поколения, для вас.

Убежден, молодежь ждет светлое будущее. Я искренне верю в вас и возлагаю на вас большие надежды! Уверен, что благодаря патриотичным, образованным и трудолюбивым молодым людям Казахстан станет справедливым, чистым, безопасным и процветающим передовым государством. Желаю вам успехов!" - подытожил президент.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар".

В целом в ходе проведения акции Всеказахстанский день посадки леса за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.